In questa settimana, si sono svolti diversi eventi tra il mondo dello spettacolo e della musica. Un regista ha scelto due muse per il suo nuovo film, mentre due personaggi pubblici hanno partecipato a una cerimonia di nozze. Inoltre, un’artista ha incontrato un ex partner in un locale notturno. La newsletter di Vanity offre ogni settimana anteprime su queste notizie, con tre dettagli che spesso rimangono nascosti.

Mara Venier e Amanda Lear muse di Ozpetek Amanda Lear e Mara Venier sono le nuove muse di Ferzan Ozpetek nel suo prossimo film, Nella gioia e nel dolore. Amanda apparirà con un cameo speciale, coronando un desiderio espresso da tempo di lavorare con il regista. Mara, invece, torna dopo il successo di Diamanti con un ruolo pensato su misura per lei, in un nuovo capitolo del suo sodalizio artistico con Ozpetek. Le riprese inizieranno a giugno, uscita prevista a Natale. Tony Effe e Giulia De Lellis, prove generali per le nozze Tony Effe, simbolo di eccessi e provocazioni, in versione padre emozionato. A Roma, il rapper e la compagna Giulia De Lellis hanno battezzato la loro prima figlia, la piccola Priscilla, in una cerimonia intima, con pochi amici.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mara Venier e Amanda Lear muse di Ozpetek, prove di nozze per Tony Effe e Giulia De Lellis, Elodie incontra l'ex in discoteca

Notizie correlate

Giulia De Lellis nel podcast di Diletta Leotta: maternità, Tony Effe e il sogno nozze ‘a sorpresa’Maternità e nuova vita: “Non mi manca il pancione” A pochi mesi dalla nascita della figlia Priscilla, venuta alla luce l’8 ottobre 2025, Giulia De...

Giulia De Lellis e Tony Effe verso le nozze: gli indizi che non lasciano dubbiGiulia De Lelli e Tony Effe sono pronti alle nozze? Sono tanti gli indizi apparsi su Instagram che fanno pensare ad un matrimonio imminente.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Domenica In, lacrime per Sandro Giacobbe. La rivelazione della vedova Marina Peroni e Mara Venier s’indigna: Come è possibile?; Mara Venier, il futuro dopo Domenica In passa dalla (super) proposta di Discovery; Amanda Knox torna al centro delle polemiche; Carmen Russo (gelida) punge Luciana Littizzetto per le scuse sulle battute sulla gravidanza: Meglio tardi che mai.

Mara Venier e Amanda Lear muse di Ozpetek3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... vanityfair.it

Sal Da Vinci crolla a Domenica In, Mara Venier costretta al silenzioLacrime a Domenica In: Sal Da Vinci si commuove e non riesce più a parlare dopo il toccante messaggio mostrato da Mara Venier in diretta ... dilei.it

Grande musica nella nuova puntata di "Domenica In", il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 26 aprile alle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il pom - facebook.com facebook

Ci vediamo oggi alle ore 14:00 in punto su Rai 1 per un’intervista incredibile con la zia Mara Venier a Domenica In. Preparatevi! #POOH60 #LaNostraStoria #DomenicaIn x.com