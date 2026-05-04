Tonno sostenibile | in Italia le vendite certificate volano del 50%
In Italia, le vendite di tonno sostenibile con certificazione sono aumentate del 50% rispetto all’anno precedente. Le private label hanno contribuito alla crescita, offrendo prodotti certificati a prezzi competitivi. Nel frattempo, il settore delle conserve di tonno registra un incremento superiore rispetto al mercato complessivo, segnando una tendenza di consumo verso prodotti più rispettosi dell’ambiente. Questa dinamica si riflette nel trend generale del settore alimentare.
? Cosa scoprirai Come influiscono le private label sulla crescita del tonno certificato?. Perché il settore delle conserve cresce più del mercato generale?. Quali criteri garantiscono la pesca responsabile nel mercato globale?. Cosa accadrà ai produttori che non adottano standard di sostenibilità?.? In Breve Vendite tonno MSC in Italia superano le 21mila tonnellate tra marzo 2025 e aprile 2026.. Mercato globale tonno certificato cresce del 39% superando le 400mila tonnellate vendute.. Oltre il 50% delle catture mondiali proviene da filiere con criteri di pesca sostenibile.. Le private label rappresentano il 27% del totale del tonno certificato globale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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