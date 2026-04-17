Nel 2025, il settore delle moto in Italia registra un calo drastico delle immatricolazioni, che si attestano intorno alle 332 mila unità, segnando una diminuzione rispetto agli anni precedenti. Contestualmente, i costi delle assicurazioni per le due ruote aumentano sensibilmente, rendendo il mercato ancora più difficile per chi possiede o intende acquistare una motocicletta. La situazione riflette una fase di crisi che coinvolge sia il settore commerciale sia quello dei costi di gestione.

Il mercato delle due ruote in Italia subisce una contrazione significativa nel 2025, con le immatricazioni che scendono a circa 332.000 unità, segnando un calo del 6,1% rispetto all’anno precedente. Questa flessione, la prima dal periodo pandemico del 2020, si inserisce in un quadro europeo complesso dove i costi assicurativi stanno premendo duramente sui consumatori, colpendo la Toscana con rincari che superano la media nazionale. I numeri del settore evidenziano un cambiamento di passo dopo l’impennata registrata alla fine del 2024, quando l’introduzione della normativa europea Euro 5+ aveva spinto gli acquisti. Oggi il trend è invertito:...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moto in Italia: crollano le vendite e schizzano i costi assicurativi

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