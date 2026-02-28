Maserati crolla | -84% vendite Ferrari e Porsche volano Stellantis

Nel 2025 Maserati ha registrato un calo delle vendite del 84%, con appena 7.900 vetture consegnate, il dato più basso da oltre dieci anni. Nel frattempo, Ferrari e Porsche hanno visto aumentare significativamente le proprie vendite. Stellantis, proprietaria di Maserati, ha mostrato performance contrastanti nel mercato delle auto di lusso.

Maserati chiude il 2025 con un crollo storico: solo 7.900 vetture consegnate, il dato più basso dal 2012. Il marchio del Tridente, parte del gruppo Stellantis, registra un calo del 30% rispetto all'anno precedente e un drastico -84% rispetto al picco del 2017. La concorrenza, intanto, continua a macinare numeri ben più consistenti. La scena è quella di un'azienda in difficoltà, costretta a fare i conti con un mercato che sembra averla abbandonata. Le cifre parlano chiaro: 7.900 unità nel 2025, contro le 11.300 del 2024 e le 51.500 del 2017. Un calo che non risparmia nessuno, nemmeno i modelli storici come Ghibli e Levante, la cui produzione è stata interrotta.