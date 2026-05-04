‘Non Succederà Più’ Tommaso Franchi sulla rottura con Mariavittoria | Non ci sono stati tradimenti

Da bollicinevip.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Franchi ha confermato la fine della relazione con Mariavittoria, specificando che tra loro non ci sono stati tradimenti. La notizia è stata comunicata in merito alla rottura, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o altri aspetti della vicenda. La conferma è arrivata attraverso dichiarazioni pubbliche, mentre non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti o commenti sullo stato attuale della coppia.

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