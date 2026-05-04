‘Non Succederà Più’ Tommaso Franchi sulla rottura con Mariavittoria | Non ci sono stati tradimenti

Tommaso Franchi ha confermato la fine della relazione con Mariavittoria, specificando che tra loro non ci sono stati tradimenti. La notizia è stata comunicata in merito alla rottura, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o altri aspetti della vicenda. La conferma è arrivata attraverso dichiarazioni pubbliche, mentre non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti o commenti sullo stato attuale della coppia.

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Tommaso Franchi conferma la rottura con Mariavittoria. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 2 maggio 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Tommaso Franchi, ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello. Tommaso Franchi al GF (Screen video Mediaset Infinity) In merito all’esperienza che ha vissuto nella casa più spiata d’Italia ha rivelato: “Io lo dico sempre alle persone: farlo è un’esperienza psicologicamente che ti mette alla prova, ti mette tanto alla prova, sì.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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