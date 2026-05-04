Tombino sprofonda al centro della strada | Comune intervenga su questa trappola mortale

Un tombino si è improvvisamente sprofondato al centro di una rotatoria, formando un avvallamento che rappresenta un pericolo per gli automobilisti e i pedoni che transitano in zona. La voragine si trova nel mezzo della strada e rende difficile il passaggio in sicurezza. I residenti hanno segnalato la situazione alle autorità competenti, chiedendo un intervento urgente per riparare il danno e prevenire eventuali incidenti.

Un tombino sprofonda al centro di una rotatoria creando un avvallamento che mette a rischio gli utenti della strada. E’ quanto segnalato all’incrocio tra la Domiziana e viale Margherita a Mondragone.A denunciare la presenza della “trappola mortale” è Rachele Miraglia, ex coordinatrice cittadina.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Infiltrazioni d'acqua al centro Borsellino, chiusa la biblioteca: "Il Comune intervenga con urgenza"“A causa delle piogge eccezionali di queste settimane, la sede del centro studi Paolo Rita Borsellino dovrà ridimensionare sensibilmente le proprie... Prezzo diesel pesa su camion e professionisti della strada. "Intervenga la Ue"Per cercare di contenere gli aumenti dei prezzi dei carburanti, registrati nelle ultime settimane dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente, il...