Il prezzo del diesel continua a pesare su camion e professionisti della strada, mentre il governo ha deciso di ridurre temporaneamente le accise sui carburanti. Tuttavia, secondo la Cgia di Mestre, questa misura non sarebbe sufficiente e si chiede un intervento da parte dell’Unione europea per affrontare la questione. La richiesta si concentra sulla necessità di azioni più incisive per sostenere il settore.

Per cercare di contenere gli aumenti dei prezzi dei carburanti, registrati nelle ultime settimane dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente, il governo ha tagliato fino al 7 aprile le accise di 20 centesimi al litro su benzina e gasolio, quasi 25 centesimi considerando l'Iva. Altra misura decisa dall'esecutivo, solo per alcuni mezzi pesanti, è l'adozione di un credito di imposta legato alla maggior spesa sostenuta nei prossimi mesi rispetto a quella di febbraio 2026. Questi provvedimenti sono stati accolti con favore anche dalla Cgia di Mestre, l'Associazione artigiani e piccole imprese fondata nel 1945 nella città in provincia di Venezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzo diesel pesa su camion e professionisti della strada. "Intervenga la Ue"

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