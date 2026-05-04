A Montecosaro, durante un'operazione di polizia, è stato scoperto un locale che di giorno funzionava come un tako e di notte si trasformava in una bisca clandestina. Sono stati identificati tredici cittadini cinesi coinvolti nell’attività illegale, con sistemi di gestione delle puntate e giocatori che avevano con sé somme di denaro consistenti. Le forze dell’ordine hanno portato a termine i controlli nel locale, sequestrando apparecchiature e denaro.

MONTECOSARO (Macerata) Tomaificio di giorno, bisca clandestina la notte, con tanto di sistemi di gestione delle puntate e giocatori dai portafogli imbottiti di euro. Finché i carabinieri non hanno fatto irruzione: game over, la festa è finita. Nel seminterrato di un edificio di tre piani in via Roma, a Montecosaro (Macerata), l’altra notte c’erano tredici cinesi che stavano giocando a Mahjong, gioco di carte nato in Cina e oggi molto diffuso ovunque. Si tratta di un gioco di combinazioni (coppie, tris e scale), un po’ come ramino o scala quaranta. Lo scopo è di creare combinazioni con tutte le proprie tessere: il primo che ci riesce vince. Al momento del blitz i giocatori erano suddivisi su tre tavoli tecnici, già allestiti con tessere e pronti per le puntate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tomaificio trasformato in bisca clandestina. Blitz a Montecosaro, nei guai tredici cinesi

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