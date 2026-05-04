Nella giornata del 4 maggio 2026, nella zona di Montecosaro, tredici persone sono state denunciate dopo il rinvenimento di una bisca clandestina all’interno di un ex calzaturificio. L’attività è stata scoperta dai carabinieri durante un controllo di routine. La sede dell’attività illegale era stata allestita in uno stabile dismesso, e tra i denunciati ci sono sia uomini che donne.

Montecosaro (Macerata), 4 maggio 2026 – Una bisca clandestina scoperta in un ex calzaturificio e tredici persone denunciate. Sequestrati 6.500 euro: moglie e marito gestivano la cassa. Il blitz dei carabinieri nell’ex calzaturificio. Nella serata di giovedì scorso, i carabinieri della stazione di Montecosaro hanno dato esecuzione all’ operazione denominata “Game Over”, sviluppata nell’ambito di un servizio coordinato a largo raggio, disposto dal Comando provinciale. I militari di Montecosaro, con il supporto dei colleghi della stazione di Porto Potenza e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Angelo Chiantese, hanno fatto irruzione in un locale seminterrato di un edificio a tre piani, in via Roma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bisca clandestina nell’ex calzaturificio: denunciati tredici giocatori

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