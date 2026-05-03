A Montecosaro è stata scoperta una bisca clandestina all’interno di un ex calzaturificio, situato nel seminterrato dell’edificio. La polizia ha individuato le persone coinvolte nella gestione dell’attività illecita, tra cui chi si occupava di raccogliere le puntate e di tenere la cassa. L’intervento ha portato alla chiusura dell’attività e al sequestro di attrezzature utilizzate per il gioco illecito.

? Cosa scoprirai Come faceva un ex calzaturificio a nascondere una bisca clandestina?. Chi gestiva la cassa e le puntate nel seminterrato?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri durante l'operazione Game Over?. Quanto denaro è stato sequestrato durante l'irruzione notturna?.? In Breve Operazione Game Over del 30 aprile coinvolge Carabinieri di Montecosaro e Civitanova Marche.. Sequestrati 6.500 euro tra contanti e fiches durante l'irruzione nel seminterrato.. Tredici cittadini cinesi deferiti per gioco d'azzardo illegale durante le sessioni notturne.. Due coniugi residenti gestivano la cassa e le puntate nei locali sotterranei.. I Carabinieri di Montecosaro hanno sventato un giro di gioco clandestino nella sera del 30 aprile, colpendo un ex calzaturificio dove tredici cittadini cinesi si riunivano per sessioni di Mahjong.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montecosaro, sventata bisca nel seminterrato di un ex tomaificio

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