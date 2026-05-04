Tocca all’Europa garantire i fondi per la sua difesa

L’attenzione si concentra sulla responsabilità dell’Europa nel garantire i fondi necessari per la propria difesa. In questo contesto, un rappresentante statunitense ha chiarito che, qualora i paesi europei non rispettino gli impegni finanziari, potrebbe essere necessario ritirare le truppe e uscire dalla NATO. Questa posizione evidenzia come le questioni economiche siano al centro delle discussioni sulla sicurezza e sulla collaborazione internazionale in ambito militare.

Canè Alla fine, è inevitabile che il problema sia soprattutto il vile denaro. Intendiamoci, il Segretario di Stato Rubio non viene in Italia per battere cassa: se non pagate ritiriamo i soldati Usa e usciamo dalla Nato, e così la difesa nazionale ed europea diventano veramente fatti vostri. No, c’è molta diplomazia in questa due giorni romana. La ricucitura con il Papa statunitense, certo, dopo l’accusa di Trump a Leone di non capire cosa stia succedendo in Iran. Del resto, anche Trump, come si vede, non lo ha affatto chiaro, dunque meglio non spaccare l’elettorato cattolico in vista delle elezioni di midterm. Poi, l’Italia. Le parole sono un conto, e quelle del tycoon spesso sono extra budget.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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