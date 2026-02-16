La Germania a Macron | Più fondi alla difesa se vogliamo un' Europa sovrana

La Germania ha chiesto alla Francia di aumentare la spesa per la difesa. Il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha fatto pressione su Emmanuel Macron tra i dubbi sull'impegno degli Stati Uniti nella difesa dell'Europa nell'ambito del Patto Atlantico. Secondo Berlino, la Francia deve aumentare la spesa per la difesa affinché l'autosufficienza dell'Ue diventi realtà. "Si riferisce alla ricerca della sovranità europea", ha affermato Wadephul rivolgendosi al presidente francese Macron in un'intervista all'emittente televisiva Deutschlandfunk. "Chiunque ne parli deve agire di conseguenza nel proprio Paese". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Luca Ricci, economista italiano, ha evidenziato come il vertice di Bruxelles del 12 febbraio abbia messo in luce le tensioni tra le diverse anime dell’Unione Europea, con la discussione sull’Europa a più velocità che ha evidenziato divisioni tra i paesi membri, soprattutto tra le grandi potenze come Francia e Germania da un lato e l’Italia e l’Europa centrale dall’altro.

La Germania critica la Francia perché investe meno di quanto sarebbe necessario nella difesa.

