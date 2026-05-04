Titanomachia di Monica Pirone

Il 13 maggio alle 17:30 si terrà l'apertura di Titanomachia, una mostra personale di Monica Pirone curata da Giorgio de Finis. L'esposizione sarà visitabile presso una sede non specificata e presenta una serie di opere dell'artista. L'evento si svolge nel pomeriggio e coinvolge un pubblico interessato ai lavori di Pirone. La mostra rimarrà aperta fino a una data non comunicata.

Il 13 maggio alle ore 17.30 inaugura Titanomachia, personale di Monica Pirone, a cura di Giorgio de Finis. La mostra fa parte di un ciclo di eventi dell’IPER Festival delle Periferie 2026, promosso da Roma Capitale, Culture Roma e Azienda Speciale Palaexpo, organizzato e realizzato dal Museo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Trenta grammi di Monica PironeL’opera nasce dall’urgenza di raccontare una realtà che ancora oggi segna profondamente la vita di milioni di donne. Il peso della libertà: a Villa Altieri la performance “30 grammi” di Monica PironeCosa: 30 grammi – Dialogo tra una donna afghana e un passerotto, performance di Monica Pirone.