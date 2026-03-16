Trenta grammi di Monica Pirone

Il 28 marzo alle 15 si tiene presso Villa Altieri a Roma l’evento “30 grammi – Dialogo tra una donna afghana e un passerotto”, parte del Carbon Carpet ’26 Festival di Arte, Design e Moda Sostenibile. La performance vede la partecipazione di Monica Pirone, con Barbara Annunziata e Gloria Cagnetti, e si intitola “Trenta grammi”.

L’opera nasce dall’urgenza di raccontare una realtà che ancora oggi segna profondamente la vita di milioni di donne. Gli ultimi provvedimenti emanati dal Ministero della Moralità e della Virtù del governo talebano hanno infatti intensificato un sistema di restrizioni che molti osservatori internazionali definiscono ormai “apartheid di genere”: una segregazione sistematica che esclude le donne dalla vita pubblica e limita radicalmente la loro libertà. Al centro della performance c’è una figura femminile chiusa nella propria casa. Attraverso una finestra, spazio fragile di apertura verso il mondo, la donna stabilisce un dialogo intimo e silenzioso con un passerotto. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Trenta grammi nello zaino e il resto a casa, spacciatore minorenne in manette