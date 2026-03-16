Il 28 marzo alle 15:00, a Villa Altieri in viale Manzoni a Roma, si tiene la performance “30 grammi” di Monica Pirone. Lo spettacolo vede una donna afghana e un passerotto impegnati in un dialogo, portando in scena una riflessione sulla libertà. L’evento è organizzato presso la sede di Villa Altieri e si svolge nel pomeriggio.

Cosa: 30 grammi – Dialogo tra una donna afghana e un passerotto, performance di Monica Pirone.. Dove e Quando: Villa Altieri (Viale Manzoni, 47 – Roma), il 28 marzo alle ore 15:00.. Perché: Un’opera potente e necessaria che utilizza l’arte per denunciare l’apartheid di genere e dare voce alle donne afghane.. Roma si prepara ad accogliere un momento di profonda riflessione civile attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. Il 28 marzo, la splendida cornice di Villa Altieri ospiterà 30 grammi – Dialogo tra una donna afghana e un passerotto, una performance ideata dall’artista visuale Monica Pirone. L’evento, che vede la partecipazione dell’attrice Gloria Cagnetti e della fashion designer Barbara Annunziata, si configura come un atto di resistenza poetica contro la sistematica cancellazione dei diritti femminili. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il peso della libertà: a Villa Altieri la performance “30 grammi” di Monica Pirone

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