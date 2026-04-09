Ufo e cronovisore | a Monreale viaggio nel tempo e nello spazio con l' esperto Roberto Pinotti

A Monreale si è svolto un evento organizzato dal Centro ufologico nazionale, con Roberto Pinotti, considerato uno dei massimi esperti italiani nel campo. Durante l'incontro si sono affrontati temi legati agli avvistamenti di oggetti volanti non identificati e alle teorie sui misteri del tempo, tra cui l'uso di tecnologie come il cronovisore. L'evento ha coinvolto un pubblico interessato a esplorare i legami tra ufologia e fenomeni temporali.

Un approfondimento multidisciplinare che intreccia l’ufologia moderna con i misteri del tempo. Un incontro, curato dal Centro ufologico nazionale (Cun), guidato da Roberto Pinotti, il massimo esperto del settore in Italia. L'appuntamento, con ingresso gratuito previa prenotazione, è per il 18. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Un viaggio nello spazio tra satelliti e lotta per l’egemoniaEconomia dello spazio in espansione: satelliti e competizione globale attirano le aziende, ma la sfida. Speciali visite guidate al frammento di Luna ’Viaggio’ nello... spazioSarà possibile conoscere da vicino la storia, ma anche il valore simbolico di uno dei reperti più preziosi conservati al museo: un frammento della... Roberto Pinotti: Gli Ufo sono storia, da Mussolini al Pentagono. Ma non si interessano a noiRoma, 29 dicembre 2024 – Pinotti, gli Ufo esistono davvero? Ovviamente sì, ormai anche il Pentagono lo ha dichiarato ufficialmente con il documento del 21 giugno 2021. Roberto Pinotti è uno dei ... quotidiano.net I segreti dell’Ufo di Mussolini nei documenti inediti che erano stati secretati dal regimeBOLOGNA – Non è una questione di fede, spiega, ma è una questione di scienza. Gli Ufo esistono, insiste. Anche perché a dirlo, ribadisce, sono stati pure quelli del Pentagono, cioè gli Stati Uniti. È ... bologna.repubblica.it