Inner Healing allo Ieo-Monzino | realtà virtuale per rilassare i pazienti

Inner Healing, un sistema di realtà virtuale, è stato implementato all'Ieo-Monzino per aiutare i pazienti a rilassarsi durante le terapie. La scelta è nata per ridurre ansia e stress, offrendo un'esperienza immersiva e coinvolgente. Durante le sessioni, i pazienti indossano visori che li trasportano in ambienti naturali o rilassanti, migliorando il loro benessere. Questa iniziativa punta a rendere le cure più serene e meno pesanti.

L'Istituto Europeo di Oncologia ha introdotto il sistema Inner Healing all'interno del reparto di Medicina Nucleare, si legge in una nota. Si tratta di un dispositivo di realtà virtuale progettato per supportare i pazienti durante la degenza. L'iniziativa punta a gestire gli aspetti psicologici legati al percorso oncologico, come ansia e isolamento. Attraverso l'uso di visori, i degenti possono accedere a contenuti informativi e scenari immersivi finalizzati al rilassamento. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Ieo Monzino-Ets. L'obiettivo dichiarato è l'integrazione della tecnologia digitale nell'assistenza clinica per personalizzare l'esperienza di cura e migliorare il benessere dei pazienti durante il ricovero.