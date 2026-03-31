Tiro a volo | Resca in top 3 dopo i primi 75 piattelli nelle qualificazioni del trap in Coppa del Mondo

Daniele Resca si è posizionato tra i primi tre classificati nelle qualificazioni del tiro a volo a Tangeri, in Marocco, durante la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026. Dopo aver sparato i primi 75 piattelli, ha dimostrato un buon andamento, mantenendo una posizione di rilievo nella classifica provvisoria. La competizione prosegue con le altre fasi di gara previste per questa tappa.

Comincia con il piede giusto il cammino di Daniele Resca in quel di Tangeri, località del Marocco che sta ospitando i questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. L’azzurro si trova infatti in top 3 dopo il day-1 di qualificazione della specialità trap, rendendosi artefice di una prestazione importante. Nello specifico inostro portacolori ha sbagliato complessivamente solo due colpi, rispettivamente nella prima e nella terza serie, arrivando quindi al contingente 7375. Meglio di lui solo il britannico Nathan Hales che, dopo aver mancato un colpo nella prima tranche, ha rotto tutti i piattelli a disposizione restanti accomodandosi al comando in solitaria con 7475. 🔗 Leggi su Oasport.it

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