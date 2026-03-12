Tiro a volo il calendario del weekend | Club Cup di Compak Sporting e titoli invernali a Vetralla

Nel fine settimana di marzo si svolgeranno numerosi eventi di tiro a volo in Italia. Il calendario include il Gran Premio di Club Cup di Compak Sporting con tappe a Conselice, Torretta e Campoformido, il Campionato Invernale di Tiro Combinato e Country Rifle a Vetralla, e l’Uno d’Oro del Settore Giovanile. Questi appuntamenti coinvolgono diverse discipline e categorie di atleti.

Il terzo fine settimana di marzo propone numerosi appuntamenti nel calendario federale del Tiro a Volo italiano, con gare dedicate sia agli agonisti sia agli appassionati della disciplina. Sabato 14 e domenica 15 marzo si disputerà il 1° Gran Premio di Club Cup di Compak Sporting, ospitato dai Tav Conselice (Ravenna), Torretta (Reggio Calabria) e Campoformido (Udine).

