Tira tovaglia e il bricco di acqua bollente si rovescia | bimba di 8 mesi ustionata il Pegaso atterra nel campo sportivo

Una bambina di otto mesi è rimasta ustionata dopo aver tirato via una tovaglia, facendo rovesciare un bricco di acqua bollente. L’incidente è avvenuto in una zona residenziale e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Tuttavia, a causa delle condizioni del vento, il Pegaso non è riuscito ad atterrare sulla piazzola designata e si è reso necessario un atterraggio nel campo sportivo più vicino.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Il Pegaso non riesce ad atterrare sulla piazzola del 118. Troppo vento. Serve lo stadio ma alle 22.30 è chiuso. Scatta la corsa contro il tempo per far depositare l’elisoccorso sul rettangolo verde: non c’è tempo da perdere, i carabinieri fanno tutto in un lampo. C’è da lavare una bimba: ha solo otto mesi e ustioni abbastanza profonde sulle gambe e su un braccio. La mamma è con lei, non la molla un attimo. Sale a bordo, direzione Meyer. La piccola non è grave, ma ha rischiato grosso. Un tranquillo sabato sera si trasforma in dramma in una casa a Bibbiena. La tavola è apparecchiata, ci sono i genitori della bimba e altri parenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tira tovaglia e il bricco di acqua bollente si rovescia: bimba di 8 mesi ustionata, il Pegaso atterra nel campo sportivo Notizie correlate Dramma in Italia, bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollenteUn sabato sera tranquillo si è trasformato in un attimo di puro terrore tra le mura protette di una casa, dove il calore domestico ha assunto... Bimba di 8 mesi si ustionata con acqua bollente: trasferita al Meyer con l'elicotteroArezzo, 3 maggio 2026 – Una bambina di 8 mesi si è ustionata con l'acqua bollente all'interno di una abitazione a Bibbiena in un incidente domestico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Tira tovaglia e il bricco di acqua bollente si rovescia: bimba di 8 mesi ustionata, il Pegaso atterra nel campo sportivo; Tira la tovaglia e si rovescia un pentolino: bimba di 8 mesi ustionata. Tira tovaglia e il bricco di acqua bollente si rovescia: bimba di 8 mesi ustionata, il Pegaso atterra nel campo sportivoLa piccola è stata colpita alla mano e a una gamba. Tra le urla parte la macchina del soccorso. Portata al Meyer, non è in pericolo di vita. L’elicottero plana sul prato da gioco: a bordo con lei la m ... lanazione.it