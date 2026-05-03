Un sabato sera tranquillo si è trasformato in un momento di paura in una abitazione italiana, dopo che una bambina di 8 mesi è stata ustionata con acqua bollente. La piccola si trovava all’interno della casa quando si è verificato l’incidente, che ha causato lesioni sulla sua pelle. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato la bambina in ospedale per le cure del caso.

Un sabato sera tranquillo si è trasformato in un attimo di puro terrore tra le mura protette di una casa, dove il calore domestico ha assunto improvvisamente le sembianze di una minaccia invisibile e spietata. In quel lasso di tempo infinitesimale che separa la normalità dal dramma, un gesto quotidiano o una piccola distrazione hanno causato la caduta di liquido bollente, investendo in pieno il corpo fragile di una creatura di appena otto mesi. Le grida improvvise hanno squarciato il silenzio della serata, attivando una macchina dei soccorsi frenetica e disperata, mentre il tempo sembrava dilatarsi in un’attesa angosciante per i genitori, impotenti di fronte al dolore fisico della loro bambina.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma in Italia, bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente

Notizie correlate

Bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente, al Meyer in elicottero e ricoverataUna bambina di 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in un incidente domestico.

Bimba di 8 mesi si ustionata con acqua bollente: trasferita al Meyer con l'elicotteroArezzo, 3 maggio 2026 – Una bambina di 8 mesi si è ustionata con l'acqua bollente all'interno di una abitazione a Bibbiena in un incidente domestico...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è giunta presso l’Istituto Giannina Gaslini alle due della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservat; Catanzaro, si lancia da balcone con 3 figli. In gravi condizioni l’unica sopravvissuta; Dramma a Loria: bimba di 18 mesi investita dal tosaerba, è in pericolo di vita; Tragedia Catanzaro, parla il papà dei tre bambini: Sapevo che mia moglie non stava bene. Resisto per l'unica figlia rimasta.

Dramma in Italia, bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare: è gravissimoUn bambino di soli 5 anni è stato investito nella giornata di ieri, venerdì 1 maggio 2026, sul lungomare di Cefalù, in provincia di Palermo. I dettagli di quanto accaduto. Dramma in Italia, bimbo di 5 ... notizie.it

Bimba incastrata nel tosaerba: il dramma in ospedale dopo l’incidenteUna bimba è rimasta incastrata dentro un tosaerba. Ecco cosa è stato fatto nel tentativo di salvarle la vita. Dopo l’adolescente rimasto risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio, un altro incide ... newsmondo.it

Alessandro Gassmann, il 7 maggio debutterà al Teatro Bellini di Napoli con "Stato contro Nolan (Un posto tranquillo)" di Stefano Massini. Teatro e impegno, sembra una sintesi della sua vita, non solo professionale. «È un dramma ambientato nella metà degli - facebook.com facebook

#Mourinho: “ #Roma il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno alla squadra. Livello di esigenza alto Non è un dramma! Quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca. Non è colpa dei tifosi se x.com