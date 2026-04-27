Re Guglielmo Alessandro d' Olanda la regina Máxima e le principesse Amalia Alexia e Ariane al King' s Day Il video di Amicait

Da amica.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, la famiglia reale dei Paesi Bassi ha partecipato alle celebrazioni del Koningsdag, il Giorno del Re. La regina Máxima, le principesse Amalia, Alexia e Ariane erano presenti insieme agli altri membri della famiglia. Durante l’evento, un video pubblicato da Amica.it mostra la principessa Amalia che si distingue tra i presenti, attirando l’attenzione dei presenti e del pubblico.

La famiglia reale dei Paesi Bassi si è riunita domenica per celebrare il Koningsdag, il Giorno del Re, e Amalia d’Olanda è riuscita a rubare la scena alla madre. Il Giorno dl Re è una festa nazionale istituita nel 2014 e celebrata ogni anno il 27 aprile, in occasione del c ompleanno di Guglielmo Alessandro, che quest’anno ha compiuto 59 anni. La famiglia reale dei Paesi Bassi festeggia il Giorno del Re. Il sovrano, insieme alla regina Máxima e alle tre figlie – la principessa ereditaria Amalia d’Olanda e le sorelle Alexia e Ariane – ha raggiunto Dokkum, nella provincia della Frisia, scelta per ospitare le celebrazioni del 2026. Una cornice dal forte valore simbolico e identitario, che ha messo al centro tradizioni locali e orgoglio culturale.🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Re Guglielmo Alessandro d'Olanda, la regina Máxima e le principesse Amalia, Alexia e Ariane al King's Day. Il video di Amica.it

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