Dopo un anno dal suo avvio in Italia, TikTok Shop conta attualmente 21 venditori attivi nel paese. La piattaforma, presente in più di dieci nazioni, ha registrato un incremento del fatturato giornaliero a tre cifre negli ultimi sei mesi. Questa iniziativa fa parte di un servizio globale che si è già diffuso in vari mercati. Il primo anno di attività ha visto quindi una crescita significativa in termini di venditori e di risultati economici.

Sono passati 12 mesi dal lancio di Tik Tok Shop in Italia. Presente in oltre 10 paesi al mondo, il servizio conta 21 venditori attivi nel nostro Paese con il fatturato giornaliero in crescita a tre cifre negli ultimi sei mesi. A validare i risultati, sono i dati analizzati da NielsenIQ nel suo E-Commerce panel. Secondo la ricerca, infatti, quasi 1 e-shopper su 5 utilizza Tik Tok shop e a comprare non è la sola Gen Z, ma anche gli over 40 che generano il 41% del valore (vs 32% dell’e-commerce totale) e per la presenza di utenti particolarmente attivi, veri heavy shoppers. Sembra proprio che anche i Boomer abbiano ceduto al fascino dello shoppertainment con circa 32 ordini online all’anno contro i 22,5 dell’acquirente e-commerce medio italiano.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - TikTok shop festeggia un anno con 21mila venditori attivi

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