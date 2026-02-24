Confcommercio Foggia investe nell’innovazione | inaugurato il set professionale per le vendite su TikTok Shop

Confcommercio Foggia ha aperto un nuovo spazio dedicato alle vendite su TikTok Shop, in risposta alla crescente domanda di commercio digitale. La decisione nasce dalla voglia di aiutare le aziende locali a sfruttare le piattaforme social per aumentare le vendite. L’inaugurazione è avvenuta in un ambiente attrezzato con tecnologie moderne, pronti a offrire formazione e supporto pratico. Si tratta di un’opportunità concreta per le imprese del territorio.

Confcommercio Foggia compie un ulteriore passo concreto nel percorso di accompagnamento delle imprese verso la transizione digitale. Presso la sede di Confcommercio Foggia è stato inaugurato il nuovo set professionale dedicato alle vendite su TikTok Shop, uno spazio moderno e attrezzato pensato per sostenere le aziende del territorio nell'esplorazione dei nuovi modelli di commercio digitale. Il set – dotato di videocamere ad alta definizione, illuminazione professionale e strumentazione tecnica dedicata – rappresenta un investimento associativo mirato a rafforzare la competitività delle imprese locali.