TikTok Shop è boom in Italia e sorpresa a spingere sono gli over 40

In Italia, TikTok Shop sta registrando una crescita rapida e significativa, attirando l’attenzione di molti utenti. Sorprendentemente, a sostenere questa espansione sono soprattutto persone di età superiore ai 40 anni. La piattaforma, conosciuta principalmente per i contenuti di intrattenimento, si sta affermando anche come canale di acquisto online, coinvolgendo un pubblico più maturo rispetto alle aspettative iniziali.

Boom di TikTok Shop che accelera in Italia e sorprende il mercato; sono infatti gli over 40 a trainare il successo della piattaforma.I numeri, oltre 21mila venditori attivi a un anno dallo sbarco nel Bel Paese, raccontano più di una semplice crescita e-commerce, ma un cambio di acquisto dove comprare è sempre più parte dell’esperienza di intrattenimento. E gli over 40, con maggiore capacità di spesa e abitudine allo shopping, stanno trasformando una piattaforma nata per i giovani in un canale commerciale sempre più rilevante. TikTok Shop Italia: numeri, crescita e posizionamento nel mercato e-commerce. L’ingresso di TikTok Shop nel mercato italiano si è rivelato più rapido rispetto alla media europea.🔗 Leggi su Panorama.it

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