Colf e badanti 2026 | come ricevere fino a 1.200 euro anche senza dichiarazione dei redditi

A partire dal 2026, le colf, le badanti e le babysitter potranno ricevere un trattamento integrativo fino a 1.200 euro anche senza dover presentare la dichiarazione dei redditi. Questa novità consente di ottenere i rimborsi senza passare attraverso il modello 730, semplificando così le procedure per molte famiglie che impiegano queste figure di assistenza. La misura mira ad agevolare le famiglie e a rendere più accessibile il sostegno economico per i lavoratori domestici.

Dal 2026 il trattamento integrativo per colf, badanti e babysitter può essere riconosciuto anche senza presentare il 730, con rimborsi fino a 1.200 euro, mentre i contributi previdenziali diventano completamente digitali per la maggior parte dei datori di lavoro. Ecco le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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