Colf e badanti bonus da 1.200 euro anche senza dichiarazione dei redditi

Il Ministero dell’Economia ha chiarito che le colf, le badanti e le babysitter possono ricevere il bonus Renzi di 1.200 euro anche senza presentare la dichiarazione dei redditi. La disposizione riguarda il trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti e si applica anche ai lavoratori domestici. La misura consente di ottenere il bonus indipendentemente dalla compilazione della dichiarazione dei redditi, facilitando l'accesso a questa forma di sostegno.

Una precisazione del Ministero dell’Economia sul funzionamento del trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti permetterà ai lavoratori domestici, principalmente colf, badanti e babysitter, di accedere al cosiddetto bonus Renzi, che può arrivare a 1.200 euro all’anno. Per i normali lavoratori dipendenti, a cui l’azienda fa da sostituto di imposta, ottenere questo bonus è molto semplice, visto che si tratta di un aumento automatico dell’importo netto dello stipendio in busta paga. Per i lavoratori domestici, che sono impiegati da famiglie private e quindi devono occuparsi da soli delle proprie tasse, diventa più complesso, in particolare se non viene presentato nessun modulo 730 al fisco. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Colf e badanti 2026: come ricevere fino a 1.200 euro anche senza dichiarazione dei redditiDal 2026 il trattamento integrativo per colf, badanti e babysitter può essere riconosciuto anche senza presentare il 730, con rimborsi fino a 1.

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