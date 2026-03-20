Mainoo e Maguire pronti per l’Inghilterra ricordano mentre Tuchel seleziona FINALMENTE un giocatore del Manchester United

Mainoo e Maguire sono pronti per l’Inghilterra, mentre Thomas Tuchel ha scelto ufficialmente un giocatore del Manchester United per la sua rosa. La decisione arriva a pochi giorni dall’annuncio ufficiale e riguarda un elemento che sarà presente nella selezione nazionale in vista delle prossime competizioni. La scelta di Tuchel segna un passo importante nel rafforzamento del suo organico con un rappresentante dei Red Devils.

2026-03-20 10:47:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Thomas Tuchel si è finalmente rivolto al Manchester United nel tentativo di rafforzare la sua squadra inglese in vista della Coppa del Mondo. Tuchel deve ancora selezionare un giocatore dallo United da quando ha accettato l’incarico lo scorso gennaio, ma le cose cambieranno questa mattina con i richiami di Kobbie Mainoo e Harry Maguire per le prossime amichevoli con Uruguay e Giappone. Entrambi gli uomini hanno svolto un ruolo fondamentale nella rinascita dello United sotto Michael Carrick. Mainoo non ha iniziato una partita di campionato in questa stagione finché Carrick non ha sostituito Ruben Amorim, ma successivamente ha offerto una serie di ottime prestazioni insieme a Casemiro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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