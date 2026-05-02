Calciomercato Milan Pulisic sotto esame | sull’americano spunta il Manchester United ma Allegri frena

Durante la stagione, il calciatore americano è stato al centro di molte voci di mercato. Il club rossonero desidera mantenerlo in squadra anche per l’anno successivo, mentre il Manchester United ha mostrato interesse. L’allenatore del Milan ha espresso la volontà di trattenere l’attaccante, ma al momento non ci sono ancora sviluppi ufficiali. La situazione resta in evoluzione, con le trattative che potrebbero cambiare nelle prossime settimane.

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