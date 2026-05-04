Nella giornata successiva alla vittoria dello scudetto, alcuni giocatori dell’Inter hanno condiviso i festeggiamenti sui social media. Tra loro, un attaccante ha espresso in diretta Instagram un messaggio in cui ha affermato che i tifosi avversari li odiano e desiderano il loro male. La dichiarazione ha suscitato attenzione e discussioni tra i follower e gli appassionati di calcio.

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© Calcionews24.com - Thuram si sfoga in diretta Instagram: «I tifosi avversari ci odiano e ci vogliono morti»

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