Dopo la sconfitta nei quarti di finale dell’ATP500 di Barcellona, Lorenzo Musetti è stato oggetto di commenti negativi sui social media. Tra le reazioni, alcune critiche sono state definite da un rappresentante come “inspiegabili” e di “cattiveria gratuita”. La discussione ha attirato l’attenzione su come le opinioni pubbliche possano influenzare l’immagine di un atleta anche al di fuori del campo di gioco.

Le solite reazioni. Lorenzo Musetti è uscito di scena nei quarti di finale dell’ATP500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, il toscano ha palesato una condizione non perfetta, ma in ripresa da una serie di problemi fisici che ne hanno minato non poco il rendimento nell’ultimo periodo. La sconfitta nei quarti contro il francese Arthur Fils, giocatore in fiducia e in forma, ci può stare proprio per il momento particolare vissuto da Musetti, bisognoso di partite e di ritrovare il feeling col suo tennis. Un processo che richiede del tempo, ma come è noto la pazienza non è caratteristica peculiare di questi tempi. Del resto, se Jannik Sinner è stato definito “in crisi” per due partite perse, prima del filotto del suo filotto di vittorie, si può comprendere come le considerazioni sul n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Bertolucci non ci sta: “Inspiegabili le cattiverie che si leggono su Musetti”

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Paolo Bertolucci difende Lorenzo Musetti dopo la sconfitta nei quarti di finale dell'ATP 500 di Barcellona. facebook

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