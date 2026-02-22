Napoli Manna non ci sta | Non capisco cosa ci sta a fare il VAR? È inspiegabile noi siamo buoni cari e abbiamo subito

Giovanni Manna critica il VAR dopo la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta, sostenendo che alcuni episodi non sono stati chiaramente valutati. Il direttore sportivo si chiede perché il sistema venga utilizzato se non aiuta a chiarire le decisioni giuste. Manna evidenzia che i suoi giocatori sono stati corretti e hanno subito ingiustizie evidenti in campo. La discussione sulla gestione delle decisioni arbitrali continua a dividere gli appassionati.

© Calcionews24.com - Napoli, Manna non ci sta: «Non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? È inspiegabile, noi siamo buoni cari e abbiamo subito»

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Pagelle Atalanta Napoli, Pasalic e Samardzic ribaltano la sfida! Male Olivera Diretta gol Serie A LIVE: vittoria della Dea contro il Napoli! Alle 18 Milan Parma Baroni Torino, riflessioni in casa Toro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Napoli, il ds Manna furioso: “Dov’è il fallo di Hojlund? Questa cosa è incommentabile, cosi ci sta a fare il VAR? Perchè….”Il direttore sportivo del Napoli, Manna, si è scagliato contro il VAR dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Leggi anche: L’Ancona non ci sta e reclama: "Abbiamo subito torti evidenti" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: MERCATO. Pierpaolo Marino: Bravo Manna per i colpi Alisson e Giovane, il Napoli però si è autobocciato…; Alisson Santos-Napoli, la mossa decisiva di Manna: Conte aveva un altro nome – TMW; Fabrizio Romano: 'Bravi il Napoli e il DS Manna a prendere Alisson Santos'; Napoli, Manna: Il -9 dall'Inter? A me piace fare i conti con tutta la rosa al completo. Il mercato di gennaio è stato complicato. Il Napoli non molla Celik, Romano: Manna ci riproverà in estateIl Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, dopo una campagna acquisti e cessioni particolarmente complicata a causa delle note restrizioni subite (le uscite a gennaio non potevano infatti super ... msn.com Atalanta-Napoli diretta Serie A: decide Samardzic. Le reazioni LIVEAlla New Balance Arena la sfida tra i nerazzurri di Palladino e gli azzurri di Conte, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Il Napoli dovrà fare tante valutazioni in difesa, Manna ha già individuato il colpo giusto, ma non sarà facile. - facebook.com facebook Giovanni Manna ds della #Napoli: "Raheem Sterling è forte ma non gioca da tempo. Ora la vedo difficile, ha sempre aspettative economiche importanti" Su Alisson Santos dello #SportingCP "Ci piace, non lo nascondo. Vediamo cosa accadrà", ha detto a Sk x.com