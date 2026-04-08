A poco più di 57 anni dalla celebre immagine scattata dall’Apollo 8, che ritraeva la Terra emergere dall’orizzonte lunare, sono state condivise nuove fotografie di Artemis II. Questi scatti mostrano il tramonto della Terra dietro la superficie lunare durante il viaggio della missione attuale. Le immagini sono state pubblicate dai responsabili della missione e rappresentano un passo importante nel percorso di esplorazione spaziale.

Dopo una Pasquetta decisamente fuori porta trascorsa dove nessun essere umano si era mai spinto prima d’ora (arrivando alla distanza record di oltre 406.000 chilometri dalla Terra), la missione internazionale Artemis II inizia a comporre il suo album fotografico fatto di immagini e vedute inedite, pubblicate dalla Nasa e subito condivise anche dai profili social della Casa Bianca. L’immagine destinata a diventare il simbolo della missione (e già scelta dalla Nasa per i suoi profili social) è la foto della Terra che tramonta dietro l’orizzonte lunare, ripresa quando in Italia erano le 00:41 del 7 aprile. Nella parte illuminata del Pianeta sono visibili nuvole vorticose sopra la regione dell’Australia e dell’Oceania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il tramonto della Terra dietro l’orizzonte lunare: le foto di Artemis II che sono già storia

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