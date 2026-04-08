Artemis 2 la splendida foto della Terra che tramonta dietro la faccia nascosta della Luna resterà nella storia

La NASA e la Casa Bianca hanno diffuso una foto scattata durante la missione Artemis 2, che mostra la Terra mentre tramonta dietro la faccia nascosta della Luna. L’immagine ritrae il nostro pianeta con un’illuminazione particolare, creando un contrasto tra la superficie terrestre e l’oscurità della Luna. Questa fotografia potrebbe diventare un’immagine simbolo della missione Artemis 2, considerata tra le più significative nella storia delle esplorazioni spaziali.

La Casa Bianca e la NASA hanno condiviso quella che, molto probabilmente, resterà la foto simbolo della missione Artemis 2: la falce di Terra che tramonta dietro la faccia nascosta della Luna. Lo scatto è stato catturato pochi minuti prima che il veicolo spaziale raggiungesse la massima distanza dal nostro pianeta, conquistando un nuovo primato per un equipaggio umano nello spazio. L'immagine meravigliosa dell'Earthset resterà nella storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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