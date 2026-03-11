Busta anonima con svastiche a Pierfrancesco Majorino | Mi chiamano zecca dicono che devo morire Non mi fate paura

Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Lombardia, ha riferito di aver ricevuto una busta anonima contenente svastiche e altri simboli offensivi. In un messaggio scritto, l’esponente politico ha riferito di essere chiamato “zecca” e di sentirsi minacciato, aggiungendo che non ha paura. La vicenda è stata resa nota pubblicamente senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulla provenienza della lettera.

