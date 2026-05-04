Durante una trasmissione in diretta, un calciatore ha chiamato un suo compagno di squadra per discutere di alcune tensioni con i tifosi. Ha riferito che alcune persone sono arrabbiate con loro e che è stato organizzato un premio per chi vince le partite più importanti. La presenza di entrambi i giocatori nel momento della vittoria dello scudetto del 2024 è stata evidente, sottolineando il loro ruolo di spicco in quella stagione.

Che fosse l’anima della festa dello scudetto nerazzurro si era già capito nell’anno della seconda stella, il 2024. Ma Marcus Thuram – dopo aver trascinato l’Inter allo scudetto con i suoi gol, soprattutto nelle ultime partite – adesso continua a divertire i tifosi con i suoi festeggiamenti dopo il 21esimo scudetto. Prima in campo al fischio finale, poi nello spogliatoio, nella festa privata e al Duomo, adesso anche in live su Instagram. L’attaccante francese infatti ha prima invitato diversi tifosi a partecipare alla live per poco tempo, poi ha invitato Hakan Calhanoglu, divertito dalla live del compagno: “ C’è gente incazzata con noi sai? L’Inter è vecchia, non vince i big match, dicono”, ha esordito Thuram parlando con Calhanoglu.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Thuram chiama Calhanoglu in diretta: “C’è gente incazzata con noi sai? Hanno fatto un premio per quelli che vincono i big match”

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