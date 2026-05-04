Tra un sorriso e una battuta, l’attaccante francese e il centrocampista turco si sono scambiati commenti pungenti sui social, prendendo di mira il portiere. La discussione include anche un commento su un altro giocatore, accompagnato da un’ironia che ha attirato l’attenzione dei tifosi. Nel frattempo, uno dei protagonisti ha pubblicamente lamentato la pressione e le minacce ricevute, parlando di un clima difficile fuori dal campo.

Goliardia, provocazioni e lamentele tra l'attaccante francese e il centrocampista turco nella diretta su Instagram post scudetto Il clima derby non tramonta mai. E dal campo si passa rapidamente alle dirette Instagram, luogo virtuale che si trasforma in un ring per provocazioni, sfottò, bordate. Così era andata due anni fa, quando durante una live per festeggiare il 20° scudetto dell’Inter, Calhanoglu, Thuram e Lautaro scherzarono sul nome del cane dell’attaccante argentino, alludendo al fatto che si chiamasse Theo come il rottweiler raffigurato al guinzaglio di Dumfries sullo striscione di un tifoso. “Sapete come si chiama?” chiese Lautaro ai compagni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram e Calha, nuovo sfottò a Theo? "Lautaro a spasso coi cani". Poi lo sfogo: "C'è gente che vuole ammazzarci"

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