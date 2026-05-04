Dopo aver perso la finale di Champions League con un risultato di 5-0 contro il Psg, l'Inter ha ottenuto lo scudetto con una vittoria per 2-0 contro il Parma, conquistando il 21º titolo. Cristian Chivu ha commentato gli sfottò di chi aveva criticato la squadra durante la stagione, sottolineando il passaggio dalla delusione alla gioia. Capitan Lautaro Martinez ha celebrato il successo, evidenziando la trasformazione della squadra nel corso dell’anno.

Dalla delusione atroce della finale di Champions persa 5-0 con il Psg alla gioia dello scudetto: la parabola dell'Inter di Cristian Chivu l'ha riassunta alla perfezione capitan Lautaro Martinez, dopo il 2-0 al Parma che ha dato ai nerazzurri il loro 21esimo titolo. "Chivu è stato bravissimo a portare energia nuova ed entusiasmo. Con Simone Inzaghi sono stati quattro anni impressionati, ma ci serviva un cambio d'aria dopo quella finale di Champions League. Chivu ci ha dato nuove energie". E se c'è una cosa che mette tutti d'accordo, interisti e non, è il peso decisivo sulla vittoria del tecnico romeno, arrivato alla Pinetina con una decina di partite in Serie A alle spalle da allenatore e salvato dallo scetticismo generale solo dal suo curriculum da giocatore.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chivu, "gli sfottò di chi denigrava l'Inter": clamoroso sfogo dopo lo scudetto

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