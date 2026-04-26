Jugovic ha commentato la partita in corso, concentrandosi su alcuni giocatori chiave. Nel corso di un'intervista, ha espresso opinioni sulla possibile influenza di un centrocampista portoghese nel match contro il Milan, sottolineando che potrebbe avere un ruolo decisivo nel risultato. Ha anche offerto alcuni spunti tattici rivolti alla Juventus, condividendo il suo punto di vista senza entrare in analisi speculative.

di Francesco Spagnolo Jugovic ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la Juventus e dato dei consigli importanti ai bianconeri. Le sue parole. Il nome di Vladimir Jugovic resta scolpito nella memoria collettiva dei tifosi bianconeri, evocando una delle notti più gloriose della storia della “Vecchia Signora”. Intervistato dalla Gazzetta, l’ex centrocampista serbo ha ripercorso i fasti del passato per analizzare le sfide del presente, tracciando la rotta per la Juventus di oggi tra ricordi indelebili e consigli per il mercato. Il ricordo è ancora vivido: il 6-1 della Juventus a San Siro contro il Milan nel 1997. In quella serata magica, Jugovic fu l’eroe assoluto, firmando una doppietta e un assist nel crollo dei rossoneri guidati da Arrigo Sacchi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jugovic non ha dubbi: «Bernardo Silva è uno che cambia gli equilibri. La sfida contro il Milan? Ecco chi sarà decisivo»

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