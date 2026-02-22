Napoli Manna sul gol annullato a Gutierrez | Sconcertante quello che ha visto Chiffi e non ha visto il Var

Manna critica l’arbitro dopo il gol annullato a Gutierrez, accusando Chiffi di aver ignorato il supporto del Var. Secondo l’allenatore, l’errore ha influenzato il risultato e creato molta confusione tra i giocatori. La decisione ha sollevato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra napoletana ha dimostrato una buona prestazione, ma l’episodio ha lasciato un segno sulla partita. La discussione prosegue tra gli appassionati di calcio.

Il direttore sportivo azzurro in conferenza stampa sull'episodio che ha condizionato l'andamento del match: "Uscire da qui senza punti, non per demeriti nostri, è una cosa grave" "Se parliamo di calcio, il Napoli ha fatto una grande partita. Siamo andati in vantaggio di due gol a Bergamo. Quello che ha visto Chiffi e non ha visto il Var è qualcosa di sconcertante e sotto gli occhi di tutti. Solo loro non lo hanno visto. Il protocollo? Secondo me oggi non funziona nulla. In passato abbiamo avuto episodi sfortunati e qualcuno fortunato. Non ci siamo mai lamentati, siamo stati sempre corretti.

Napoli furibondo con Chiffi, Manna accusa: “Imbarazzante. Non hanno rivisto al VAR il gol annullato”Il Napoli si infuria contro Chiffi dopo che il gol annullato non è stato rivisto al VAR.

Manna sul gol annullato al Napoli: «Questo non è calcio, è imbarazzante. Hien si butta giù, il contatto non c'è»Bufera in casa Napoli. Dopo la sconfitta per 2-1 con l'Atalanta, il direttore sportivo Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni ... msn.com

Reazioni Napoli diretta: Conte non parla, Manna furioso. Tutti gli aggiornamenti dopo la sconfitta con l'Atalanta LIVEL'analisi e le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo il ko incassato a Bergamo dai campioni d'Italia in carica: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

. @Napoli, Manna: “Non capisco, cosa ci sta a fare il VAR È imbarazzante” x.com

Manna furioso: “Il gol annullato è imbarazzante. È una vergogna” Il post gara di Bergamo si accende davanti alle telecamere. Giovanni Manna, ds del Napoli, non usa mezze misure ai microfoni di Dazn dopo il gol annullato a Gutierrez. “Incommentabile il gol a - facebook.com facebook