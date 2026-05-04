L’attore che interpreta il personaggio noto come il Punitore ha condiviso sui social il nuovo costume di Frank Castle. Questo aggiornamento si inserisce nel contesto di uno speciale Marvel in cui il personaggio tornerà dopo l’ultima apparizione nella prima stagione di “Daredevil: Rinascita”. La notizia ha suscitato l’interesse dei fan, che attendono il debutto di questa nuova fase del personaggio.

Il personaggio del Punitore sta per fare ritorno in uno special Marvel, dopo che lo avevamo lasciato alla fine della prima stagione di Daredevil: Rinascita. Lo rivedremo anche nel nuovo film su Spider-Man Manca poco più di una settimana all'uscita di The Punisher: One Last Kill su Disney+, e Jon Bernthal ne ha quindi approfittato per pubblicare su Instagram una nuova foto dal dietro le quinte. L'attore ha condiviso con i fan una nuova immagine che lo ritrae nei panni di Frank Castle, svelando così il suo nuovo look nei panni del personaggio Marvel, che aveva lasciato alla fine della prima stagione di Daredevil: Rinascita. Un look più grezzo per il Punisher della Marvel L'attore ha commentato il post scrivendo: "Ti basta una brutta giornata per diventare come me", proprio come l'antieroe disse .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Punisher, Jon Bernthal svela il nuovo look di Frank Castle ai fan

THE PUNISHER (2026) With Jon Bernthal & Jason R. Moore

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