Il personaggio di Frank Castle, noto come Punisher, tornerà su Disney+ il 12 maggio con lo speciale intitolato

Il ritorno di Frank Castle su Disney+ è fissato per il 12 maggio, una data che segna l’uscita dello speciale The Punisher: One Last Kill, previsto esattamente una settimana dopo la chiusura della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Il nuovo capitolo della saga televisiva promette un viaggio oscuro e psicologico nel cuore del personaggio, ispirandosi profondamente a uno dei momenti più iconici del fumetto Marvel. L’evoluzione narrativa guidata dal trauma e dalla polvere. Le prime immagini mostrate nel trailer diffuso nella giornata di ieri delineano un percorso di trasformazione radicale per il protagonista. La trama sembra concentrarsi... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Punisher torna: l’ultima, brutale missione di Frank Castle

The Punisher: One Last Kill: Jon Bernthal torna nei panni di Frank Castle nel trailer dello speciale Disney+Frank Castle è pronto a imbracciare nuovamente le armi per un’ultima, definitiva missione nell’universo Marvel.

The Punisher: One Last Kill, Frank Castle cerca redenzione nel trailerA maggio arriverà sugli schermi di Disney+ l'atteso speciale con protagonista Jon Bernthal, di cui sono state condivise nuove immagini.

Punisher is BORN AGAIN in One Last Kill!

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Notiziona per i fan Marvel! The Punisher: One Last Kill arriverà sulla piattaforma a Maggio 2026! Il mediometraggio (circa 60 minuti) sul punitore, servirà probabilmente a riprendere le fila della storia di Frank Castle prima degli eventi del nuovo film di SpiderMa - facebook.com facebook

Ecco il trailer ufficiale di #ThePunisher: One Last Kill, lo speciale #Marvel che riporta Jon Bernthal nei panni del tormentato antieroe Frank Castle: x.com