Da oggi su Netflix è disponibile la terza e ultima stagione della serie dedicata alla vita di Lidia Poët, interpretata da Matilda De Angelis. La narrazione ripercorre la storia della prima donna italiana a diventare avvocato, concentrandosi su eventi legati a questioni familiari e passioni personali. La produzione si concentra sui momenti chiave della protagonista, offrendo uno sguardo dettagliato sulla sua carriera e sulla vita privata.

Da oggi, mercoledì 15 aprile, debutta in esclusiva su Netflix l'attesissima stagione conclusiva de La Legge di Lidia Poët. Dopo il grande riscontro di pubblico dei primi due capitoli, la serie prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (Gruppo Banijay) torna per chiudere il cerchio sulla vita della celebre avvocata. La sceneggiatura degli ultimi sei episodi è firmata ancora una volta da Guido Iuculano e Davide Orsini, mentre dietro la macchina da presa si alternano i registi Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, affiancati per l’occasione da Jacopo Bonvicini. Siamo nella primavera del 1887 e la battaglia di Lidia per l’emancipazione professionale segna un passo decisivo: suo fratello Enrico, ora deputato, è riuscito finalmente a portare la discussione sulla legge di Lidia in commissione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La legge di Lidia Poët, da oggi su Netflix la terza (e ultima) stagione con Matilda De Angelis

Matilda De Angelis dice addio a Lidia Poët: «È il ruolo che mi ha cambiato la vita»

Alla presentazione stampa della terza e ultima stagione di "La legge di Lidia Poët", Matilda De Angelis ha scelto un total look GucciAlla presentazione stampa della terza e ultima stagione Netflix di La legge di Lidia Poët, Matilda De Angelis ha scelto un look capace di...

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