The Floor 2026 – Ne Rimarrà Solo Uno streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, su Rai 2 va in onda la quinta puntata dello show The Floor – Ne rimarrà solo uno, condotto da Paola Perego con Gabriele Vagnato. Un game show innovativo. C’è un campo da gioco gigante e ci sono 100 concorrenti. E poi, ci sono 100mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa: alla fine, ne rimarrà solo uno. Ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Ecco le informazioni. Appuntamento per cinque settimane su Rai 2 a partire dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. In diretta streaming su Rai Play. Potrete anche recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.🔗 Leggi su Tpi.it

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