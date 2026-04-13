The Floor 2026 – Ne Rimarrà Solo Uno streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Stasera, lunedì 13 aprile 2026, va in onda su Rai 2 la seconda puntata dello spettacolo “The Floor – Ne rimarrà solo uno”. La trasmissione è condotta da Paola Perego e Gabriele Vagnato. La puntata sarà disponibile sia in diretta televisiva che in streaming per chi desidera seguirla online. La prima puntata ha attirato l’attenzione del pubblico e questa sera si continua con nuovi momenti di gara e intrattenimento.

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, su Rai 2 va in onda la seconda puntata dello show The Floor – Ne rimarrà solo uno, condotto da Paola Perego con Gabriele Vagnato. Un game show innovativo. C’è un campo da gioco gigante e ci sono 100 concorrenti. E poi, ci sono 100mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa: alla fine, ne rimarrà solo uno. Ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Ecco le informazioni. Appuntamento per cinque settimane su Rai 2 a partire dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. In diretta streaming su Rai Play. Potrete anche recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Floor 2026 – Ne Rimarrà Solo Uno streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata The Floor 2026 – Ne Rimarrà Solo Uno streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataQuesta sera, 6 aprile 2026, su Rai 2 va in onda la prima puntata dello show The Floor – Ne rimarrà solo uno, condotto da Paola Perego con Gabriele... The Floor - Ne rimarrà solo uno 2026, da stasera in tv: anticipazioni, novità, come funzionaTorna in prima serata un quiz spettacolare e "fisico": parliamo di "The Floor - Ne rimarrà solo uno", che riapre il suo gigantesco campo di gioco con... The scumbag hit me for his mistress. I married a stranger—my secret admirer of years.