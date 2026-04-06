Questa sera, 6 aprile 2026, su Rai 2 va in onda la prima puntata dello show The Floor – Ne rimarrà solo uno, condotto da Paola Perego con Gabriele Vagnato. Un game show innovativo. C’è un campo da gioco gigante e ci sono 100 concorrenti. E poi, ci sono 100mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa: alla fine, ne rimarrà solo uno. Ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Ecco le informazioni. Appuntamento per cinque settimane su Rai 2 a partire dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. In diretta streaming su Rai Play. Potrete anche recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Floor 2026 – Ne Rimarrà Solo Uno streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

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«Il ritmo quest’anno sarà ancora più intenso, e la sfida tra i concorrenti si annuncia davvero accesa. » Stasera, lunedì 6 aprile, torna su Rai 2 la terza stagione di The Floor, lo show che ha fatto il boom di ascolti nelle scorse edizioni. Il programma si presenta ri facebook

Al via su Rai 2 la nuova stagione di "The Floor", conduce Paola Perego con Gabriele Vagnato x.com