Ryan Gosling ed Eva Mendes sono stati visti insieme in pubblico per la prima volta dopo oltre un decennio, durante una celebrazione organizzata da Jimmy Fallon in occasione del compleanno di lei. La presenza dei due attori nello stesso luogo ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei media, confermando il loro incontro pubblico dopo molti anni. La scena si è svolta in un contesto informale e festoso.

L’attore 45enne era ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon per presentare il suo ultimo film e ne ha approfittato per festeggiare il compleanno della moglie Ryan Gosling ed Eva Mendes si sono ritrovati insieme in pubblico per la prima volta in più di 10 anni, e l’occasione non poteva essere più speciale. Gosling ha chiesto al pubblico di cantare per Mendes, che si trovava nel backstage. Un membro dello staff è andato a recuperarla, e dopo un sorriso imbarazzato l’attrice si è unita ai festeggiamenti. Un raro strappo alla regola della riservatezza che entrambi hanno adottato da quando, nel 2011, si sono incontrati e innamorati sul set di Come un tuono. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ryan Gosling ed Eva Mendes si sono ritrovati insieme in pubblico per la prima volta in più di 10 anni: la sorpresa per il compleanno di lei da Jimmy Fallon

Ryan Gosling e la gelosia di Eva Mendes per la sua co-star in L'ultima missione: "Tutti amano Rocky!"L'attore canadese, protagonista del film tratto dal romanzo scritto da Andy Weir, ha commentato le recenti dichiarazioni della moglie.

Leggi anche: I due attori hanno recitato insieme per la prima volta e si sono (pure) divertiti...

Contenuti e approfondimenti su Ryan Gosling.

Temi più discussi: Ryan Gosling e la gelosia di Eva Mendes per la sua co-star in L'ultima missione: Tutti amano Rocky!; Ryan Gosling fa un’apparizione pubblica MOLTO rara con Eva Mendes mentre una coppia extremely riservata festeggia il suo 52esimo compleanno al Tonight Present; Ryan Gosling svela perché ha evitato con cura i franchise prima di Star Wars; Sky Sports - Sports News, Transfers, Scores | Watch Live Sport.

Eva Mendes gets birthday surprise from Ryan Gosling — on national TVEva Mendes and Ryan Gosling made their first official appearance together in public in more than a decade on Thursday night, when the Barbie star surprised his partner ... kten.com

Ryan Gosling ed Eva Mendes, il grande amore di Hollywood che fa sognarePrima di incontrare Mendes, Gosling aveva avuto una relazione con la sua co-protagonista in ‘The Notebook’ (‘Le pagine della nostra vita’), Rachel McAdams, e per un breve periodo era stato affiancato ... quotidiano.net

Sony Pictures. . Con Ryan Gosling, vivi L'ultima Missione: Project Hail Mary sul grande schermo. Dal 19 marzo al cinema. Acquista i biglietti: https://bit.ly/ProjectHailMary_Biglietti. #LultimaMissione #ProjectHailMary - facebook.com facebook

Anime semplici abitano talora corpi complessi. Ennio Flaiano Eva Mendes Ryan Gosling Come un tuono x.com