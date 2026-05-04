Nel campionato di terza categoria, il Valenzatico si avvicina al titolo grazie a una vittoria per 1-0 sul campo del Montale Pol.90 Antares. Il gol decisivo è stato segnato da Niccoli, che ha assicurato ai quarratini il primo posto in classifica con 70 punti. Gli Olmi, invece, continuano a mantenere la scia, non mollando la posizione.

Niccoli ha segnato il gol che ha permesso al Valenzatico di espugnare il campo del Montale Pol.90 Antares, per un 1-0 che permette ai quarratini di mantenere la testa della classifica salendo a 70 punti. L’Olmi però, non ha intenzione di mollare: il 3-2 esterno in extremis contro il Bugiani Pool 84 griffato da Bruschi, Santini e Dei Innocenti consente al gruppo di rimanere in corsa per il titolo, rimanendo al secondo posto a quota 67. Il campionato di Terza Categoria si deciderà insomma in volata negli ultimi novanta minuti, stando perlomeno a quanto emerso dal ventinovesimo turno chiusosi lo scorso fine settimana. Al Valenzatico basterà non perdere il prossimo weekend in casa contro il San Piero per festeggiare il successo e la matematica promozione in Seconda Categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Il Valenzatico a un passo dal titolo. Gli Olmi mai domi restano in scia

Notizie correlate

Terza categoria. Il Valenzatico rallenta il ritmo ma l’Olmi non sfrutta l’occasioneIl Valenzatico ha pareggiato a sorpresa (3-3) nella tana del Granducato, nonostante la doppietta di Acoraro e l’acuto di Gori.

Terza categoria. Il Valenzatico piega di misura il Sarripoli. Ora è +3 sull’OlmiCon il successo interno di misura (1-0) conquistato contro il Sarripoli nella ventottestima giornata, il Valenzatico mantiene la vetta della...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Terza categoria. Il Valenzatico piega di misura il Sarripoli. Ora è +3 sull’Olmi; Tabellino partita Cecina 2000 vs Valenzatico Calcio; Terza categoria. Il Valenzatico a un passo dal titolo. Gli Olmi mai domi restano in scia; Terza categoria Il Valenzatico piega di misura il Sarripoli Ora è +3 sull’Olmi.

Terza categoria. Il Valenzatico a un passo dal titolo. Gli Olmi mai domi restano in sciaNiccoli ha segnato il gol che ha permesso al Valenzatico di espugnare il campo del Montale Pol.90 Antares, per ... sport.quotidiano.net

Terza Categoria, il Valenzatico fa suo il pazzo big match contro il Bugiani PoolDopo 90 minuti di fuoco, il Valenzatico espugna allo scadere il Boario e rimane in testa alla classifica. Non mollano gli Olmi sempre a -1 ... pistoiasport.com

L’iniziativa della Strada degli scrittori dopo la campagna degli “Olmi” di Stefania Auci su “Repubblica” - facebook.com facebook