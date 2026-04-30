Terza categoria Il Valenzatico piega di misura il Sarripoli Ora è +3 sull’Olmi

Nel campionato di terza categoria, il Valenzatico ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Sarripoli, portandosi a tre punti di vantaggio sull’Olmi. La partita si è giocata in casa del Valenzatico e ha visto i padroni di casa prevalere di misura, mantenendo così una posizione favorevole nella classifica. La vittoria interna ha contribuito a consolidare il vantaggio del team sui rivali diretti.

Con il successo interno di misura (1-0) conquistato contro il Sarripoli nella ventottestima giornata, il Valenzatico mantiene la vetta della graduatoria del campionato di Terza categoria, vedendo salire a tre i punti di vantaggio sull’ Olmi che ha pareggiato a sorpresa in casa (0-0) con il Granducato. Pareggio anche per il Bugiani Pool 84, nella tana del Traversagna (1-1) mentre l’ Hitachi Pistoia ha capitalizzato il fattore-campo regolando la Virtus Bottegone (3-1). Stesso punteggio con cui l’ Athletic Club Spazzavento ha sconfitto davanti al proprio pubblico il San Piero. Nella parte più bassa della graduatoria, Montale Pol.90 Antares corsaro sul terreno di gioco del Capostrada Belvedere (successo per 1-0).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Il Valenzatico piega di misura il Sarripoli. Ora è +3 sull’Olmi Notizie correlate Terza categoria. Il Valenzatico rallenta il ritmo ma l’Olmi non sfrutta l’occasioneIl Valenzatico ha pareggiato a sorpresa (3-3) nella tana del Granducato, nonostante la doppietta di Acoraro e l’acuto di Gori. Terza categoria. Prosegue il testa a testa al vertice. Valenzatico al comando, Olmi a -1Dopo il successo esterno per 3-2 contro il Bugiani Pool 84, il Valenzatico resta al comando della classifica del campionato con 64 punti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terza Categoria, il Valenzatico fa suo il pazzo big match contro il Bugiani Pool; Tabellino partita Cecina 2000 vs Valenzatico Calcio; Trofeo BCC Montecatini, foto e vincitori; Terza categoria. Prosegue il testa a testa al vertice. Valenzatico al comando, Olmi a -1. Terza Categoria, il Valenzatico fa suo il pazzo big match contro il Bugiani PoolDopo 90 minuti di fuoco, il Valenzatico espugna allo scadere il Boario e rimane in testa alla classifica. Non mollano gli Olmi sempre a -1 ... pistoiasport.com Valenzatico, Olmi o Bugiani: chi vincerà la Terza Categoria?A 360 minuti dalla fine del campionato in Terza Categoria tutto può ancora succedere. Non è impossibile nemmeno il rientro della Pca Hitachi ... pistoiasport.com 29° giornata campionato TERZA CATEGORIA GIRONE A Sabato 2 maggio ore 16 a San Giuliano Forza Biancocelesti - facebook.com facebook