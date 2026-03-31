Terza categoria Il Valenzatico rallenta il ritmo ma l’Olmi non sfrutta l’occasione

Nel match di terza categoria, il Valenzatico ha ottenuto un pareggio per 3-3 contro il Granducato in trasferta. I gol dei padroni di casa sono stati segnati da Gori e Acoraro, con quest’ultimo che ha segnato due reti. L'Olmi non ha approfittato dell'opportunità di aumentare il ritmo di gioco, non riuscendo a conquistare i tre punti.

Il Valenzatico ha pareggiato a sorpresa (3-3) nella tana del Granducato, nonostante la doppietta di Acoraro e l’acuto di Gori. Ma le inseguitrici erano impegnate nello scontro diretto e l’1-1 emerso tra Olmi ed Hitachi (Niccolai da un lato, Bacci dall’altro) mantiene di fatto lo status quo. Questo il punto sulla Terza categoria, con la venticinquesima giornata del torno chiusasi lo scorso weekend. Si preannuncia un finale di torneo particolarmente interessante, visto che tutto è ancora in ballo (incluso il primo posto). Risalgono le quotazioni del Bugiani Pool 84, che ha annichilito con un netto 5-0 in casa il Capostrada Belvedere. Bene anche la Virtus Bottegone, trascinata da Mazzei, che ha regolato tra le mura amiche il Giovani Via Nova (4-1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Il Valenzatico rallenta il ritmo ma l’Olmi non sfrutta l’occasione Articoli correlati Leggi anche: Calcio Terza categoria. Rallenta la corsa del Valenzatico. L’Hitachi vince e accorcia a -4 Poker della capolista Valenzatico. L’Olmi risponde grazie a SantiniCon il poker rifilato al Giovani Via Nova (4-0) il Valenzatico continua a volare mantenendosi alla guida del gruppo.